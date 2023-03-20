Главный тренер «Ромы» Моуринью поругался с президентом «Лацио»

После матча между римскими клубами "Лацио" и "Рома" в рамках 27‑го тура чемпионата Италии по футболу произошел инцидент с участием официальных лиц команд. Об этом сообщает Tutto Mercato Web, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла 19 марта и завершилась победой "Лацио" со счетом 1:0.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить своими подопечными в матче. Однако уже после завершения встречи специалист пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

Выйдя из раздевалки, он обратил внимание на конфликт, который возник между Луисом Альберто ("Лацио") и Джанлукой Манчини ("Рома"). Защитник "Лацио" Алессио Романьоли и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.

"Что ты cмотришь?", - cказал Моуринью в адреc Лотито.

"А ты что cмотришь? Я президент "Лацио". Кто ты? Ты тоже диcквалифицирован, тебе здеcь не меcто", - ответил Лотито.

"Лацио" после 27 туров набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. "Рома" проиграла три из последних четырех матчей и остается на пятой строчке. В активе подопечных Моуринью 47 баллов.