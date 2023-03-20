Второй год побед. Чемпионский подарок от азербайджанских борцов

Борцы сборной Азербайджана уверенно выступили на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Бухаресте (Румыния), завоевав 12 наград.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, половина медалей - золотые. Ударное начало было за "классиками": Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) стали чемпионами, Хасай Гасанлы (77 кг) уступил лишь в финале. По качеству наград борцы греко-римского стиля стали первыми на ЕВРО, а по количеству очков - четвертыми.

Еще три золота добыли борцы вольного стиля Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ислам Ильясов (97 кг). Рашид Бабазаде (65 кг) стал вторым, а Сабухи Амирасланов (79 кг) взял бронзу. Благодаря этим наградам сборная стала первой по качеству наград и по очкам.

Борчихи на сей раз остались без победы: серебро взяла Биргюль Солтанова (65 кг), а бронзу - Эльнура Мамедова (55 кг) и Жаля Алиева (57 кг).

В итоге, Азербайджан в медальном зачете финишировал первым (6-3-3), опередив Украину (5-5-5), Францию (3-2-2) и другие страны. Получился отличный подарок к празднику Новруз.

Если провести сравнения с прошлогодним ЕВРО, то результаты почти похожи. 16 (7-2-7) наград в общем зачете и второй год подряд Азербайджан занимает первое место на молодежном ЕВРО (!), что, безусловно, является показателем мастерства и стабильности. Также первое место по очкам у вольников, третье - у "классиков" и пятое у борчих. Отрадно, что из предыдущих чемпионов успех сумел повторить Ислам Ильясов, второй год подряд поднимаясь на пьедестал почета. Отметим, что некоторые из прошлогодних чемпионов вышли из молодежного возраста, перейдя полностью в "милли".

Немало интересного можно узнать о карьере чемпионов этого года. Гурбанов, к примеру, побеждал среди юношей и впервые покорил молодежное ЕВРО. Ханиев выиграл чемпионат, дебютируя в составе сборной Азербайджана. Ахмадиев принес победу борцам греко-римского стиля, ставшей первой в тяжелом весе спустя пять лет. Байрамов уверенно выиграл чемпионат, обыграв соперников с общим счетом 31:1.

Немаловажно и то, что Гурбанов, Ахмадиев, Ильясов и Байрамов являются представителями регионов - школ Кюрдамира, Балакена, Хызы и Гянджи. Этот факт не может не радовать, учитывая тренерский труд этих школ.

Победы на румынском ковре позволяют тренерам национальной команды пристальнее обратить внимание к ближайшему резерву, который уверенно просится в "милли". Остается надеяться, что бухарестские победы дадут нужный импульс первой сборной для удачного выступления на апрельском чемпионате Европы в Хорватии.