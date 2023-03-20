Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор продолжает становиться жертвой оскорблений в выездных матчах чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атакующий полузащитник почти в каждом матче подвергается обструкции со стороны фанатов соперников. Не стала исключением и выездная игра 26-го тура Ла Лиги против "Барселоны", в которой "сливочные" уступили со счетом 1:2.

Как сообщают местные СМИ, в конце первого тайма болельщики каталонского клуба скандировали фразу: "Винисиус, умри!".

В текущем сезоне бразилец провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

После победы на "Реалом" "Барселона" продолжает удерживать лидерство в чемпионате Испании, имея в активе 68 очков. Мадридский клуб расположился на второй строчке, набрав 56 баллов.