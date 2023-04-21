Севилья идет дальше

"Севилья" продолжает творить историю в своём любимом турнире. Шестикратный победитель Лиги Европы выбил в плей-офф "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Championat.Ru. Испанцы сыграют в полуфинале с "Ювентусом".

Севильцы с первых минут настолько мощно прессинговали "Манчестер Юнайтед", словно хозяева были убеждены, что футболисты английской команды до сих пор пребывают в трансе после двух голов в свои ворота.

Английская команда не смогла справиться с прессингом испанцев и потерпела поражение со счетом 3-0. ТАким образом, Севилья прошла дальше с общим счетом 5-2.