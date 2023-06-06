Бензема перешел в «Аль-Иттихад»

Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема, передает Day.Az.

Контракт 35-летнего нападающего будет рассчитан на три года. За первые два сезона действующий обладатель "Золотого мяча" получит около €200 млн.

Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона.