https://news.day.az/sport/1571158.html Бензема перешел в «Аль-Иттихад»
Бензема перешел в «Аль-Иттихад»
Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема, передает Day.Az.
Контракт 35-летнего нападающего будет рассчитан на три года. За первые два сезона действующий обладатель "Золотого мяча" получит около €200 млн.
Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона.
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