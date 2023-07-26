«Манчестер Юнайтед» проиграл команде голливудского актера

"Манчестер Юнайтед" сыграл товарищеский матч с клубом актера Райана Рейнольдса "Рексем". Встреча прошла в американском городе Сан-Диего и завершилась поражением "красных дьяволов" счетом 1:3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей голами отличились Эллиотт Ли (29-я минута), Аарон Хэйден (36-я) и Сэм Долби (69-я). У "МЮ" забитый мяч на счету Марка Хурадо (45+6).

На 47-й минуте "Манчестер Юнайтед" остались в меньшинстве. Дэниел Гор получил красную карточку.

"Рексем" - клуб из четвертого по значимости дивизиона чемпионатов Англии (Вторая лига). Неделей ранее он уступил лондонскому "Челси" в товарищеской игре 0:5.

Свой следующий матч "Юнайтед" проведет 27 июля с мадридским "Реалом". Встреча вновь пройдет в США и начнется в 04:30 по бакинскому времени.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. "МЮ" в первом туре на своем поле встретится с "Вулверхэмптоном".