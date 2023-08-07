https://news.day.az/sport/1587469.html Карабах может сыграть с Галатасараем в плей-офф Лиги Европы
Карабах может сыграть с Галатасараем в плей-офф Лиги Европы
7 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
На церемонии жеребьевки стали известны потенциальные соперники чемпиона Азербайджана ФК "Карабах". Агдамская команда встретится с проигравшей командой пары "Олимпия" Любляна - "Галатасарай" Стамбул.
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