Карабах может сыграть с Галатасараем в плей-офф Лиги Европы
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7 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

На церемонии жеребьевки стали известны потенциальные соперники чемпиона Азербайджана ФК "Карабах". Агдамская команда встретится с проигравшей командой пары "Олимпия" Любляна - "Галатасарай" Стамбул.