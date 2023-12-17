https://news.day.az/sport/1622895.html Стадион Ханкенди готов принять игру Кубка Азербайджана по футболу - ВИДЕО
Стадион Ханкенди готов принять игру Кубка Азербайджана по футболу - ВИДЕО
Городской стадион Ханкенди готов принять игру Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
Отметим, что в рамках Кубка Азербайджана на этом стадионе пройдет матч между "Карабахом" и "МОИКом". Игра состоится 21 декабря.
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