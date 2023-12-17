Городской стадион Ханкенди готов принять игру Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.

Отметим, что в рамках Кубка Азербайджана на этом стадионе пройдет матч между "Карабахом" и "МОИКом". Игра состоится 21 декабря.

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