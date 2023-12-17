https://news.day.az/sport/1622911.html Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" - ФОТО
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" - ФОТО
Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль в квалификационном раунде по тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов на турнире "Большого шлема", проходящем в китайском Уси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной олимпийского комитета.
Сообщается, что Гашим Магомедов стал первым азербайджанским тхэквондистом, завоевавшим золотую медаль на турнире "Большого шлема". Он получил лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".
Таким образом, сборная Азербайджана завоевала 9-ю лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".
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