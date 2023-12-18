Google назвал самого популярного спортсмена в мире

В компании Google опубликовали имя спортсмена, который был признан самым популярным спортсменом по запросам поисковика за всю его историю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, им стал игрок сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Помимо Роналду в топ-10 спортсменов вошел аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра" - Кубок арабских чемпионов.

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