Анчелотти рассказал, кто в «Реале» заменит травмированного Алабу

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто может сыграть на позиции центрального защитника после травмы австрийца Давида Алабы, полученной в матче 17-го тура испанской Примеры с "Вильярреалом" (4:1), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Орельен Тчуамени может играть на позиции центрального защитника, это тот запасной план, который у нас есть", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, пресс-служба мадридского клуба сообщила, что по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Алаба стал третьим футболистом "Реала" в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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