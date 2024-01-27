Саудовский клуб сделал Иско многомиллионное предложение
Неназванный саудовский клуб сделал многомиллионное предложение полузащитнику "Бетиса" Иско, сообщает издание AS, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
По информации источника, саудовцы уже уведомили руководство "Бетиса" о своём интересе к испанскому полузащитнику. Отмечается, что сумма отступных, прописанная в контракте Иско, составляет € 20 млн. "Бетис", в свою очередь, не желает расставаться с игроком, который только в конце декабря продлил контракт на три с половиной года.
31-летний Иско в нынешнем сезоне провёл 27 матчей в составе "Бетиса". Он забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. "Бетис" после 21 тура чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
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