https://news.day.az/sport/1632485.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали на Гран-при в Португалии
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали на Гран-при в Португалии
В португальском Одивелаше стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.
Как передает Day.Az, в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали три медали.
Туран Байрамов (60 кг) проиграл в полуфинале, но победа в утешительном поединке принесла ему бронзу Гран-при. В весовой категории до 66 кг на пьедестал почета поднялись два представителя Азербайджана. Яшар Наджафов завоевал серебряную медаль, а Кямран Сулейманов - бронзовую.
Отметим, что турнир завершится 28 января. В составе сборной Азербайджана на Гран-при отправилась 16 дзюдоистов.
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