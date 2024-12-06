Таинственные фавориты: "Карабах" вне зоны еврокубков

Выявлены любимые клубы азербайджанских футбольных болельщиков в Премьер-лиге Мисли.

Как сообщает İdman.biz, это нашло отражение в продолжающемся голосовании на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

67 тысчс 517 респондентов ответили на вопрос "Кто ваш фаворит в Премьер-лиге Мисли?". Команда, которой больше всего доверяют болельщики, - "Туран Товуз".

Почти половина принявших участие в голосовании считают фаворитом команду Курбана Бердыева. Интересно, что второе место занял еще один западный представитель. Около 30 000 человек считают сильнейшим "Кяпаз", который находится на самых нижних строчках турнирной таблицы.

Остальные команды сильно отстают. В списке, где "Араз-Нахчыван" идет третьим, "Нефтчи" замыкает четверку. "Сумгайыт" также находится в первой половине рейтинга.

"Карабах", чемпион последних лет, лидер текущего сезона и вообще сильнейший в стране, далеко не в списке фаворитов. Команда Гурбана Гурбанова находится на шестом месте в таблице, вдали от зоны еврокубков. Агдамцы отстают от лидеров более чем в 100 раз.

1. "Туран Товуз" - 33671

2. "Кяпаз" - 29798

3. "Араз-Нахчыван" - 2083

4. "Нефтчи" - 1135

5. "Сумгайыт" - 325

6. "Карабах" - 266

7. "Зиря" - 114

8. "Сабах" - 49

9. "Сабаил" - 40

10. "Шамахы" - 36

Отметим, что число тех, кто видит в фаворитах последний в списке "Шамахы", почти столько же, сколько и игроков команды.