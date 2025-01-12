Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

Бывший чемпион UFC в легком весе, одержавший 29 побед подряд на профессиональном уровне и не потерпевший ни одного поражения, Хабиб Нурмагомедов столкнулся с неприятной ситуацией на рейсе American Airlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях завирусилось видео от издания Essentially Sports под заголовком "Хабиба унизили в American Airlines, несмотря на то, что он выступил против несправедливого решения должностного лица авиакомпании".

Проблемы вызвал тот факт, что Нурмагомедов взял себе место у аварийного выхода, где больше пространства для ног и за которое, как правило, нужно дополнительно платить.

Бортпроводница уточнила у Хабиба, сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, однако он не сразу отреагировал на вопрос. Тогда девушка заявила, что он не имеет права сидеть у аварийного выхода, и попросила пересесть.

Экс-чемпион UFC отказался.

"На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил "Да". Тогда зачем вы это делаете, ребята? Это несправедливо", - говорил Нурмагомедов.

Бортпроводница сообщила, что позовет супервайзера, который выпроводит спортсмена из самолета. В целом диалог проходил в спокойном тоне, но никто не желал уступать. В итоге за Хабибом действительно пришел мужчина в оранжевой манишке и попросил выйти.

Боец ММА не стал сопротивляться, взял свой рюкзак и спокойно покинул самолет. Вслед за ним вышел его товарищ, сняв багаж с верхней полки.