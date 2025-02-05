Решение о закрытии USAID стало важным шагом по прекращению незаконной деятельности

Решение администрации Трампа закрыть USAID стало одним из важных шагов, направленных на прекращение подобной незаконной деятельности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что это решение было шагом, которого многие не ожидали, но которое долгое время обсуждалось в политических кругах США. По мнению нынешней администрации США, вместо того, чтобы служить интересам Америки, USAID занималось непрозрачной и незаконной деятельностью.

"Решение Дональда Трампа направлено не только на экономию финансовых средств. Так, различные независимые исследования показали, что USAID участвует в непрозрачной, а иногда и незаконной деятельности в ряде стран. Это включает в себя инвестиции в исследования биологического оружия, финансирование производства наркотиков в Афганистане, вмешательство в выборы и другие серьезные обвинения. Полную поддержку Трампу в этом вопросе оказал и американский миллиардер Илон Маск, глава созданного с целью повышения эффективности правительства учреждения под названием "Department of Government Efficiency" (Doge). Он назвал USAID преступной организацией и поднял серьезные вопросы о деятельности USAID, что сделало закрытие организации неизбежным", - сказал А.Гараев.

Он подчеркнул, что один из самых крупных скандалов, связанных с деятельностью USAID, касается финансирования биологических лабораторий в некоторых странах.

"Согласно официальной позиции США, эти лаборатории были созданы с целью "исследований в сферах здравоохранения и науки". Но некоторые данные показывают, что USAID оказывало финансовую поддержку организациям, проводящим исследования биологического оружия через эти лаборатории. В частности, некоторые лаборатории, расположенные в Восточной Европе и Азии, были представлены Россией и Китаем частями секретных программ США по биологическому оружию. Некоторые документы, опубликованные в 2024 году, доказывают, что USAID участвует в финансировании этих лабораторий. В то же время, по некоторым данным, осуществляемые USAID в Афганистане сельскохозяйственные проекты и инвестиции создали условия для выращивания наркосодержащих культур. Хотя официально агентство утверждает, что помогает создавать альтернативные экономические возможности для фермеров, на самом деле этот механизм поддерживал производство героина", - сказал политолог.

Он отметил, что необходимо обратить внимание и на деятельность USAID на Южном Кавказе, и в частности касательно карабахских сепаратистов.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что USAID через Армению помогает сепаратистам в Карабахе. Хотя официальной миссией USAID были "развитие и гуманитарная помощь", за этим скрывались некоторые политические цели. Глава USAID Саманта Пауэр долгие годы поддерживала тесные связи с армянскими сепаратистами и регулярно оказывала им финансовую помощь. Во время ее руководства деятельность USAID в Армении особенно расширилась, организация косвенно поддерживала сепаратистский режим в Карабахе. Пауэр пыталась укрепить позиции сепаратистов с помощью различных программ и грантов, что доказывает, что USAID действует как организация, служащая политическим целям. Хотя данные шаги противоречат официальной политике США и международному праву, этому долгое время не уделялось внимания. Решение администрации Трампа закрыть USAID стало одним из важных шагов, направленных на прекращение подобной незаконной деятельности", - сказал А.Гараев.

Он подчеркнул, что USAID также замешано во вмешательстве в выборы в разных странах.