Лимит на легионеров - какова ситуация в других странах?

Отмена лимита на легионеров в Премьер-лиге Азербайджана не принимается однозначно. У этого решения есть как сторонники, так и критики. Со временем мы увидим положительные или отрицательные последствия притока легионеров в нашу страну, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

А какова ситуация по этому вопросу в других странах, близких к Азербайджану?

Можно сказать, что узбекский футбол в последние годы развивается. Молодежная сборная, впервые ставшая чемпионом Азии среди команд до 20 лет в 2023 году, в пятый раз в своей истории приняла участие в чемпионате мира U-20. Узбекистан, дебютировавший на олимпийском футбольном турнире в 2024 году, также близок к квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Хотя в состав основной сборной входят игроки таких клубов, как "Манчестер Сити" (Абдукодир Хусанов) и "Рома" (Элдор Шомуродов), в нем также достаточно игроков из местного чемпионата. В прошлом сезоне в чемпионате Узбекистана "Олимпик", состав которого состоял исключительно из местной молодежи, также пользовался услугами легионеров. Что касается лимита, то клубы могут пополнить свои составы шестью иностранными игроками.

Кстати, в рейтинге чемпионатов Азии Узбекистан на данный момент занимает девятое место, уступая Саудовской Аравии, Японии, Южной Корее, ОАЭ, Ирану, Катару, Китаю и Таиланду.

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В Казахстане, соседе Узбекистана, но который уже давно переместился из Азии в Европу в футболе, в прошлом сезоне был отменен лимит на количество иностранных игроков. Теперь можно выставить на поле 11 иностранных игроков, тогда как ранее их максимальное количество ограничивалось семью. Единственное требование - заявка на участие должна включать не менее 13 местных футболистов.

Однако после того, как руководство федерации, инициировавшее это решение, сменилось, этот вопрос вновь появился на повестке дня. В ходе обсуждений в федерации была озвучена возможность включения в заявку на участие максимум 10 легионеров, а также не менее двух футболистов в возрасте до 21 года. То есть, если раньше 13 из 25 игроков в заявке должны были быть местными, то теперь их будет 15.

В этом сезоне из казахстанских клубов в основную стадию Лиги конференций УЕФА удалось выйти только "Астане", да и та уже прекратила борьбу, заняв 28-е место.

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В прошлом году наш сосед Грузия впервые в своей истории принял участие в чемпионате Европы. Чемпионат страны занимает 50-е место в рейтинге УЕФА, а национальная сборная выступает очень хорошо. В Грузии клубы могут пополнить свои составы 15 иностранными игроками, и им не обязательно платить только за первых пятерых.

Журналист Леван Габашвили в своей статье под названием "Такое количество легионеров не пойдет на пользу грузинскому футболу" выделяет несколько интересных моментов:

"Важно не количество иностранцев, а качество игры, которую они демонстрируют. В этой связи можно ли вспомнить хоть одного легионера, выступавшего в Грузии, кроме Хиско Муньоса, игравшего за "Динамо"?

Средняя месячная зарплата легионеров в Грузии составляет 5-7 тысяч долларов. Местные футболисты, выступающие в низших лигах, играют всего за 500-700 лари (300-420 манатов) в месяц.

За всю историю независимого грузинского футбола тбилисское "Динамо" лишь однажды выходило в групповой этап еврокубков - в сезоне 2004/05. Однако команда выступила неудачно в групповом этапе Кубка УЕФА, проиграв все свои матчи. С тех пор прошло 20 лет, а шансы грузинского клуба на выход в основную стадию еврокубков не только не возросли, но и стали несбыточной мечтой как для футболистов, так и для болельщиков".