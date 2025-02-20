Избран лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В УЕФА подвели итоги голосования за лучшего футболиста игровой недели Лиги чемпионов.

Как передает Day.Azсо ссылкой на Euro-football, лучшим за неделю признан форвард "Реала" Килиан Мбаппе.

Французский нападающий смог трижды поразить ворота соперника в противостоянии с "Манчестер Сити" (3:1), что позволило его команде пробиться в 1/8 финала. По итогам голосования Мбаппе смог обойти Витинью из "ПСЖ", Ноа Ланга из ПСВ и Оркуна Кёкчю из "Бенфики". Десять выходов на поле, семь точных ударов и один ассист - такие показатели 26-летнего Мбаппе в этой кампании Лиги чемпионов.