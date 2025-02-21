Матчи 24-го тура Премьер-лиги переносятся?

"Все стадионы, где пройдут матчи тура, находятся в центре внимания".

Как передает Day.Az, об этом İdman.biz заявил директор по медиа и маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Санан Абдуллаев.

Он сообщил, что переноса матчей 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана из-за снегопада не планируется:

"Конечно, мы находимся в постоянном контакте с каждой из команд. В первую очередь, конечно же, особое внимание было уделено "Нефтчи Арене", где сегодня состоится матч "Нефтчи" - "Сумгайыт". Высота выпавшего на траву снега не очень большая. Наблюдается лишь небольшой гололед, который, как ожидается, смягчится. Затем за дело возьмется техника и будут приложены все усилия, чтобы все было в порядке и готово к игре"".

Он сообщил, что всем клубам также были вручены красные мячи:

"Каждая команда находится в центре внимания. Мы оказываем оперативную поддержку сразу после получения запроса. Глубина снежного покрова в Шамахы больше. Но так как мы это предполагали ранее, то сработали в координации с АФФА и клубом и количество необходимой техники было увеличено. В настоящее время наша работа продвигается быстрыми темпами, без каких-либо проблем. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств общественность, конечно же, будет проинформирована".

Отметим, что стартовый свисток матча "Нефтчи" - "Сумгайыт" прозвучит сегодня в 19:00. Остальные матчи XXIV тура пройдут 22-23 февраля.