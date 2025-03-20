Хусанов из "Манчестер Сити" не дал интервью

20-летний защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов не может давать интервью из-за стеснительности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграмм.

Это довольно необычно для такого молодого игрока, однако, возможно, эта стеснительность с возрастом уйдет, и мы увидим в будущем более уверенного в себе Абдукодира, который сможет не только показывать отличную игру на поле, но и общаться с прессой.