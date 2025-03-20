https://news.day.az/sport/1738803.html Хусанов из "Манчестер Сити" не дал интервью — слишком скромен для славы! - ВИДЕО 20-летний защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов не может давать интервью из-за стеснительности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграмм.
Хусанов из "Манчестер Сити" не дал интервью — слишком скромен для славы! - ВИДЕО
20-летний защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов не может давать интервью из-за стеснительности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграмм.
Это довольно необычно для такого молодого игрока, однако, возможно, эта стеснительность с возрастом уйдет, и мы увидим в будущем более уверенного в себе Абдукодира, который сможет не только показывать отличную игру на поле, но и общаться с прессой.
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