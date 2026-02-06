https://news.day.az/sport/1814370.html Сегодня состоится матч 16-го тура АБЛ Сегодня в Бакинском дворце спорта пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в группе B "Нахчыван" встретится с "Орду". Игра начнется в 19:00. В турнирной таблице "Нахчыван" занимает второе место, набрав 27 очков. "Орду" с 29 очками возглавляет группу.
