Сегодня состоится матч 16-го тура АБЛ

Сегодня в Бакинском дворце спорта пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в группе B "Нахчыван" встретится с "Орду". Игра начнется в 19:00.

В турнирной таблице "Нахчыван" занимает второе место, набрав 27 очков. "Орду" с 29 очками возглавляет группу.

Отметим, 16-й тур завершится 8 февраля. Ранее в его рамках "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" со счетом 102:77, а "Губа" оказалась сильнее "Серхедчи" - 97:89.