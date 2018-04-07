Иранский телеканал замазал часть эмблемы ФК «Рома» - ДЕТАЛИ
7 апреля 2018 16:31 171
Иранский государственный телеканал во время трансляции футбольного матча Лиги Европы подверг цензуре эмблему итальянской "Ромы": на ней размыли часть волчицы, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
На логотипе клуба "Рома" изображена Капитолийская волчица, вскармливающая Ромула и Рема - основателей Рима.
Вот так эмблема "Ромы" выглядит без цензуры:
Как отмечает "Би-би-си", канал принадлежит государственной телерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран".
В 2017 году иранское телевидение скрыло грудь и плечи актрисы Шарлиз Терон, которая объявляла победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на "Оскаре".
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