Даниэль Риккардо выиграл гонку Формулы-1 и выпил шампанское из своего ботинка - ФОТО
Австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем третьего этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Китая, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Риккардо первым преодолел 56 кругов на трассе в Шанхае, показав время 1 час 35 минут 36,380 секунды. Для Риккардо эта победа стала шестой в карьере.
Вторым стал финн Вальттери Боттас из "Мерседеса" (+8,894 секунды), замкнул тройку лучших финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен (+9,637). Немец Себастьян Феттель из "Феррари" (+35,286), выигравший два первых этапа сезона в Австралии и Бахрейне, занял восьмое место.
Льюис Хэмилтон закончил гонку четвертым, сократив отставание от Феттеля в погоне за титулом. Команда "Мерседес" возглавила Кубок конструкторов, не одержав ни одной победы в трех первых гонках.
Во время награждения Даниэль Риккардо надпил шампанское из своего ботинка:
Также в десятку вошли:
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес", +16,985)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +20,436)
6. Нико Хюлькенберг ("Рено", +21,052)
7. Фернандо Алонсо ("Макларен", +30,639)
8. Феттель (+35,286)
9. Карлос Сайнс ("Рено", +35,763)
10. Кевин Магнуссен ("Хаас", +39,594).
Следующий этап чемпионата - Гран-при Азербайджана - пройдет в Баку 27-29 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!