Даниэль Риккардо выиграл гонку Формулы-1 и выпил шампанское из своего ботинка - ФОТО

Австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем третьего этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Китая, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Риккардо первым преодолел 56 кругов на трассе в Шанхае, показав время 1 час 35 минут 36,380 секунды. Для Риккардо эта победа стала шестой в карьере.

Вторым стал финн Вальттери Боттас из "Мерседеса" (+8,894 секунды), замкнул тройку лучших финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен (+9,637). Немец Себастьян Феттель из "Феррари" (+35,286), выигравший два первых этапа сезона в Австралии и Бахрейне, занял восьмое место.

Льюис Хэмилтон закончил гонку четвертым, сократив отставание от Феттеля в погоне за титулом. Команда "Мерседес" возглавила Кубок конструкторов, не одержав ни одной победы в трех первых гонках.

Во время награждения Даниэль Риккардо надпил шампанское из своего ботинка:

Также в десятку вошли:

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес", +16,985)

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +20,436)

6. Нико Хюлькенберг ("Рено", +21,052)

7. Фернандо Алонсо ("Макларен", +30,639)

8. Феттель (+35,286)

9. Карлос Сайнс ("Рено", +35,763)

10. Кевин Магнуссен ("Хаас", +39,594).

Следующий этап чемпионата - Гран-при Азербайджана - пройдет в Баку 27-29 апреля.