"Арсенал" упустил победу над "Атлетико" - ВИДЕО
Матч начался для "Атлетико" ужасно: Врсалько получил карточку на второй минуте, а потом - на десятой. Красная карточка завела Симеоне. Он наорал на рефери и отправился на трибуну на 12-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
В первом тайме "канониры" жестко давили, но позже мадридцы выровняли игру и ушли на перерыв при счете 0:0.
Во втором тайме "Арсенал" дожал соперника: на 61-й минуте Гризманн полез в дриблинг у своей штрафной, потерял мяч и привез голевую атаку. Навес головой замкнул Ляказетт.
На 83-й минуте внезапно ошибся Косьельни. Гризманн вылетел один на один и забил нелогичный гол - 1:1.
Ответный матч пройдет в Мадриде 3 мая.
Этот матч стал последним для Венгера в еврокубках на "Эмирейтс" в качестве тренера "Арсенала".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Несколько потерь "Зире" перед "Карабахом"
"Карабах" – фаворит матча против "Зире"
-
26 Апр. 10:53 22 029
-
26 Апр. 15:40 14 387
-
26 Апр. 13:40 8 588
-
26 Апр. 21:11 7 089
-
26 Апр. 13:10 6 666