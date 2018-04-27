"Арсенал" упустил победу над "Атлетико" - ВИДЕО

Матч начался для "Атлетико" ужасно: Врсалько получил карточку на второй минуте, а потом - на десятой. Красная карточка завела Симеоне. Он наорал на рефери и отправился на трибуну на 12-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

В первом тайме "канониры" жестко давили, но позже мадридцы выровняли игру и ушли на перерыв при счете 0:0.

Во втором тайме "Арсенал" дожал соперника: на 61-й минуте Гризманн полез в дриблинг у своей штрафной, потерял мяч и привез голевую атаку. Навес головой замкнул Ляказетт.

На 83-й минуте внезапно ошибся Косьельни. Гризманн вылетел один на один и забил нелогичный гол - 1:1.

Ответный матч пройдет в Мадриде 3 мая.

Этот матч стал последним для Венгера в еврокубках на "Эмирейтс" в качестве тренера "Арсенала".

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