От авиакомпании-лоукостера мы ждем низких цен на билеты - и обычно их получаем. Но иногда забываем о том, что сервис, к которому мы привыкли, в эту цену не входит. Что же нужно сделать, чтобы полет лоукостером обошелся дороже бизнес-класса?

Взять любимый чемодан, не проверив правила перевозки багажа. Для тех, кто привык летать традиционными компаниями, включающими в цену билета до 20 кг багажа, это может стать сюрпризом. Багаж у лоукостеров - платный. Но обычно - недорогой, если вы оплачиваете его заранее, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Заранее оцените погодные условия, длительность поездки и свою любовь к смене нарядов - докупать багаж в аэропорту обойдется в копеечку.

Не измерить заранее ручную кладь

Вы отказались от багажа, нашли дорожную сумку и решили взять ее в салон - отлично! Теперь посмотрите, какие габариты позволяет перевезти конкретная компания. У кого-то это - 36х30х27, у кого-то - 40х30х20. Два сантиметра могут оказаться существенными, если вы берете жесткий кейс, который невозможно примять, - сотрудники будут внимательно следить, умещается ли ваша ручная кладь в калибратор, и не дадут никаких поблажек. Заодно и вес проверьте - у некоторых компаний нет ограничений по весу, а у некоторых и за перевес придется доплатить.

Не проверить аэропорт прилета

Лоукостеры выбирают непопулярные аэропорты, находящиеся в пригороде или соседних городах, чтобы экономить на сборах и позволять себе продавать более дешевые билеты. Но если, скажем, автобус из Бергамо до центра Милана обойдется всего в 5 евро, подарив вам по пути прекрасный городок, в который вы сами, может быть, и не заехали бы никогда, то вот дорога из аэропорта Эйндховена, который используют для прилета в якобы Амстердам, разорит вас не менее чем на 22 евро. Если бы вы знали о такой прибавке к цене билета, может быть, вы бы еще и подумали, стоит ли того псевдоэкономия.

Не пройти онлайн-регистрацию

По привычке приезжаете за три часа, чтобы зарегистрироваться на рейс, получить посадочные и пройти к самолету? Значит, вы еще ни разу не сталкивались с полетом бюджетной авиакомпанией. Чтобы не тратиться на аренду стоек в аэропорту, лоукостеры предлагают бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн и распечатать посадочный в автомате или вообще показать с экрана мобильного. Если вы пропустили письмо с напоминанием и забыли о регистрации, на стойке с большой вероятностью придется доплатить круглую сумму.

Путешествовать голодным

Питание в цену билета не включено - заранее оцените длительность рейса и свои силы. Многих это не расстраивает, так как бортовая еда редко может похвастаться отличными вкусовыми качествами. Но если вы никак не вытерпите несколько часов без горячего, придется доплатить - заранее или на борту.