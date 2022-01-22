Туристам разъяснили, почему не стоит оборачивать чемоданы багажной плёнкой

В ближайшем будущем оборачивать чемоданы багажной плёнкой может стать незаконным - по крайней мере в Европе, и это будет сделано из экологических соображений. А пока экологически сознательные граждане пытаются повлиять на совесть туристов через соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, живая дискуссия насчет упаковки багажа в плёнку развернулась на в соцсети вопросов и ответов Quora. Турист пытался выяснить, есть ли какая-то польза в заворачивании багажа или это сравнительно честный отъем денег у населения? Часть комментаторов поддержала идею упаковки - по их словам, это полезно для защиты чемодана, однако больше голосов оказалось против.

Причем акцент был сделан не на уроне кошельку туриста - но на экологии. Эксперты указали на негативное влияние на окружающую среду того количества пластика, которое используется только чтобы завернуть чемодан, после чего пластик выбрасывается в аэропорту прибытия.

"Вы покупаете чемодан, который может выдержать несколько ударов. По моему мнению, пластик - это позор для окружающей среды", - пишет один из туристов. "Это очень плохая идея. Вы потребляете много пластика, который выбрасывается сразу после поездки. Это должно быть незаконно!" - призывают они.