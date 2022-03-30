«Делим небо». Про степени свободы воздуха простым языком

Короткое вступление

Авиаперелеты прекрасны тем, что благодаря технологическому прогрессу, которого достигла цивилизация за последний век, сегодня можно добраться в дальние страны и города всего за несколько часов. Мы минуем территории десятки других государств и приземляемся в нужном аэропорту за тысячи километров от дома.

Прилетая в Лондон из Баку, мы редко задумываемся над какими европейскими странами за эти 5 часов успел пролететь наш самолет, а какие обошел стороной. И важно ли это, если полет проходит на высоте более 10 километров над землей?

На деле же, за любым авиамаршрутом стоят юридически закрепленные договоренности, правила и законы, соблюдение которых чрезвычайно важно в сфере пассажирских перевозок. Эти законы и соглашения позволяют авиакомпаниям работать за пределами своих стран.

"Свобода воздуха" - это разновидность закона

Одним из таких законов является так называемая сводка степеней воздушного пространства (иногда просто "степени свободы воздуха"). Проще говоря, это набор правил, регулирующих движение самолетов одной страны в воздушном пространстве другой.

Как в популярном меме, "нельзя просто так взять", в нашем случае, пролететь на самолете через территорию другой страны. Каждое государство обязуется охранять свои воздушные границы, как минимум, на случай военного вторжения и внешней агрессии. Поэтому полет любого, в том числе, гражданского воздушного судна должен быть предварительно согласован с принимающей стороной.

Однако, учитывая массовое развитие пассажирских и грузовых авиаперевозок, данный аспект еще в прошлом веке был выведен в отдельный набор правил и разделен на несколько так называемых "степеней", которые регулируют использование воздушного пространства. С их введением отпала необходимость в индивидуальных разрешениях.

На текущий момент согласно Конвенции о международной гражданской авиации, выделено девять степеней свободы воздуха (Freedom of the Air). Чем выше степень, тем больше прав дает аэропорт страны для других авиакомпаний.

Список степеней свободы и наглядные примеры

Самыми важными являются первые четыре степени, без которых, в принципе, невозможны международные авиаперевозки.

Первая степень разрешает авиакомпании выполнять внутренний рейс через воздушное пространство третьей страны. Пример: выполнение рейса AZAL из Баку в Нахчыван через воздушное пространство Армении или Ирана.

Вторая степень - возможность сделать остановку на дозаправку в другой стране по пути в третью страну. Пример: выполнение рейса AZAL по маршруту Баку-Токио с дозаправкой в Пекине. При этом, в Пекине забрать дополнительных пассажиров авиакомпания не может.

Третья степень регулирует возможность выполнять международные рейсы между двумя странами. Пример: выполнение рейса AZAL из Баку в Стамбул или рейса Turkish Airlines из Стамбула в Баку.

Четвертая степень тесно завязана на третьей и разрешает выполнять обратные рейсы с пассажирами на борту, то есть AZAL-у разрешает возвращаться из Стамбула в Баку, а турецкому авиаперевозчику из Азербайджана к себе на родину.

Пятая свобода - это разрешение выполнять полеты между двумя иностранными государствами, при условии что конечным пунктом назначения будет страна авиакомпании. К примеру, рейс AZAL Баку-Стамбул-Лондон. При этом, в отличие от второй степени свободы, в данном примере забрать дополнительных в Стамбуле разрешается.

Стоит отметить, что пятой степенью свободы авиакомпании пользуются все реже, так как на дальние маршруты выгоднее эксплуатировать экономичные дальнемагистральные самолеты.

Шестая степень свободы также не сильно популярна и предусматривает выполнение рейсов между иностранными государствами с остановкой в своей стране. К примеру, если бы у AZAL был рейс Стамбул-Баку-Пекин.

Седьмая степень предусматривает выполнение рейсов авиакомпанией одной страны между городами двух иностранных государств. Этим правом часто пользуются европейские лоукостеры. К примеру, венгерский WizzAir выполняет рейсы между столицами Азербайджана и ОАЭ.

Восьмая и девятая степени позволяют авиакомпаниям летать в пределах "чужой страны", то есть по сути выполнять внутренние рейсы на территории другого государства. Несмотря, что это достаточно редкие случаи, но их можно встретить и в Азербайджане. Turkish Airlines выполняет рейсы из Нахчывана в Гянджу, продолжая свой полет далее в Стамбул. Это восьмая степень свободы. Девятая отличается лишь тем, что самолет иностранной авиакомпании не улетает дальше на родину, а продолжает работу в "чужой" стране.

Лучше всего объясняет все степени свободы вот этот набор картинок:

А Азербайджан открыт для всех?

Предоставление степеней свободы воздуха, безусловно, дает авиакомпаниям возможности более гибко выстраивать свои маршруты, оптимизируя расходы и увеличивая прибыль. Еще в конце 2019 года такую возможность предоставил и Азербайджан, открыв во всех аэропортах пятую и седьмую степень свободы (шестая не так актуальна), и, теоретически, это должно было привлечь в Баку больше иностранных авиаперевозчиков, однако, свои коррективы ввела пандемия.

Будем надеяться, что по мере восстановления авиаотрасли открытые двери, а точнее небо Азербайджана начнут привлекать все больше зарубежных авиакомпаний, желательно лоукостеров, которые позволят нашим соотечественникам выгодно планировать очередное путешествие, а заодно и вносить вклад в развитие и отечественного туризма.

AviaTravel

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