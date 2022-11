Отель River Inn Resort and SPA удостоен 4-х звезд в рамках Национальной Звездной Классификации

Мы рады сообщить, что отель River Inn Resort and SPA, расположенный на побережье Набрань, в одном из красивейших уголков нашей страны, получил 4 звезды в рамках Национальной Звездной Классификации, проводимой совместно c Бюро Туризма Азербайджана (ATB) и Ассоциации Гостиниц Азербайджана (AHA), этой новостью поделился с нами Генеральный Менеджер отеля River Inn Resort and SPA - Джавид Маммадов.

По его словам, Национальная Звездная Классификация требует высокого уровня обслуживания отеля и важности инфраструктуры, предлагаемыми гостям в отеле. Таким образом, Джавид Маммадов высоко оценил усилия коллектива, внесшего большой вклад в этот успех, и отметил, что высокий результат, полученный в Национальной Звездной Классификации, был достигнут в результате их профессиональных усилий. Конечно же, секрет такого успеха кроется в уникальном расположении отеля, гостеприимном и приветливом персонале, внимании к окружающей среде и, как следствие, высокой степени удовлетворенности посетителей.

Кроме того, Генеральный Менеджер отеля также поделился с нами информацией об River Inn Resort and SPA, расположенном в Набране:

Роскошный курорт, обещающий своим гостям незабываемый отдых в любое время года, расположен на берегу Каспийского моря, в 190 км от центра города Баку. Благодаря современной и обновленной инфраструктуре, лесному массиву площадью 15 га, крытым и открытым бассейнам, разнообразными развлекательными мероприятиями, River Inn Resort and SPA является идеальным выбором для семей, которые хотят убежать от рутины городской жизни и приятно провести время в гармонии с природой Свое название River Inn Resort & SPA получил вследствии того, что комплекс окружен протекающей рекой и поэтому носит название River Inn, кроме того, на территории комплекса находится сероводородный источник, богатый природными минералами.

Главный корпус отеля состоит из 63 номеров различных категорий с видом на лес. Кроме того, 18 коттеджей премиум класса и люксовые виллы, расположенные на территории отеля, сделают отдых гостей еще более запоминающимся и уединенным. В каждом из наших номеров созданы все необходимые условия для комфорта постояльцев. River Inn Resort& SPA - это идеальное место, чтобы восстановить силы. SPA отеля предоставляет собой широкий спектр оздоровительных и косметических услуг для гостей.

В отеле имеются индивидуальные процедурные кабинеты, VIP-секции, открытый и закрытый бассейны, а также фитнес-центр. Кроме того, в 35-метровом открытом бассейне отеля есть отдельные секции как для взрослых, так и для детей. На территории отеля функционируют кинотеатр, теннис, бильярд, прокат велосипедов, футбольные и волейбольные площадки.

В River Inn Resort and SPA для разнообразия досуга гостей предусмотрены катание на лодке, рыбалка, а также зоопарк. Кроме того, для детей организуются различные занимательные мастер-классы.

River Inn Resort and SPA - это отличный выбор для того, чтобы попробовать блюда местной и мировой кухни. Отель обещает незабываемые гастрономические впечатления благодаря своим профессиональным поварам и стандартам обслуживания мирового уровня. Помимо того, что River Inn Resort and SPA является центром отдыха, здесь также имеются все условия для проведения свадеб, помолвок, дней рождений и корпоративных мероприятий.

В завершении Генеральный Менеджер отеля, Джавид Маммадов, подчеркнул, что Национальная Звездная Классификация является эффективной системой оценки, запущенной с целью прозрачного оценивания объектов туризма в нашей стране и выявления туристического потенциала наших регионов.