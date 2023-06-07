Азербайджан и ИКАО обсудили развитие гражданской авиации

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о работе, проделанной в областях развития гражданской авиации и авиационной безопасности в Азербайджане.

Была отмечена высокая оценка ИКАО соответствия стандартов авиационной безопасности в нашей стране стандартам этой организации.

Сказав, что аэропорты, введенные в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях страны, включены в каталог международных пространственных индексов ИКАО, премьер-министр подчеркнул важность строительства международных аэропортов в этих регионах страны с точки зрения развития туризма.