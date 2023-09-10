К сведению отправляющихся в Москву

Более 30 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 08:16 по бакинскому времени, в аэропортах Внуково задержано 7 рейсов, в Шереметьево задерживаются 8 рейсов. В Домодедово задержано 16, еще 1 отменен.