Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды

С официальным визитом Международный аэропорт Гейдар Алиев посетили делегация комитета операторов авиакомпаний международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия), и вице-президент администрации аэропорта, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Международный Аэропорта Гейдар Алиев.

В ходе визита были обсуждены возможности расширения сотрудничества между сторонами. Директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов предоставил делегации подробную информацию о деятельности Бакинского аэропорта. Было отмечено, что ознакомление с Международным аэропортом Гейдар Алиев откроет новые возможности для развития туристических потоков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Делегация выразила глубокую признательность за организацию успешного посещения аэропорта и оценила его как пример высокого профессионализма и эффективной работы. Также сотрудникам Бакинского аэропорта был вручен сертификат благодарности.

Следует отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев привлекает внимание ведущих международных авиакомпаний и аэропортов благодаря современной инфраструктуре, высокому уровню обслуживания и стремлению к постоянному развитию, что позволяет ему расширять сотрудничество с новыми партнерами.