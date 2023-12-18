Будет ли формат «все включено» в отелях Турции в 2024-м году?

Турция сохранит размещение по типу "все включено" в отелях страны в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о судьбе популярного формата рассказал турецкий посол в России Танжу Бильгич.

Дипломат выразил уверенность, что гостиницы, которые работают по системе "все включено", продолжат это делать и после Нового года. "Будут возможности для такого типа размещения", - отметил Бильгич, комментируя информацию о возможном пересмотре такого формата отдыха.

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