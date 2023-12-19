Власти Таиланда захотели закрыть все duty free в аэропортах

Власти Таиланда захотели закрыть магазины беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах страны. С таким предложением выступили в Министерстве финансов (Минфин) королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет местная газета Nation.

По словам постоянного секретаря Минфина Лаварона Сангснита, подобная инициатива призвана увеличить турпоток в страну, а также стимулировать внутренние расходы. "Приостановка работы магазинов беспошлинной торговли позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в магазинах duty free", - добавил он.

Еще одной мерой, предложенной представителями ведомства, стало снижение налогов на алкогольные напитки на внутреннем рынке. Как указали авторы проекта, это позволит путешественникам, прибывающим в популярную курортную страну Азии, покупать алкоголь по разумной цене. Ожидается, что изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

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