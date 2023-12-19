Туристы выдумали схему с их похищением полицией

Финские туристы в Таиланде стали героями выдуманной истории: один из них выдавал себя за тайского полицейского, который требовал 7'000 евро со своих родителей. Подробнее о том, как двое молодых людей попытались задержаться на экзотическом острове, использовав драматичный обман, сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Phuket Express.

В ночь с 15 на 16 декабря 2023 года туристическая полиция Таиланда получила тревожное сообщение от родителей финских граждан, утверждавших, что их сын и его друг были похищены на Патонге. Анонимный злоумышленник, выдававший себя за полицейского Пхукета, требовал 7'000 евро за его освобождение. Однако вскоре выяснилось, что история была выдуманной. Туристам так понравилось отдыхать на островном курорте, что они придумали сложную схему с выманиванием денег у родителей - за счёт них они хотели продлить пребывание в Таиланде. Финны "шли к успеху", но не схема не сработала.

Уточнялось, что ими уже занимаются сотрудники полиции Пхукета. Правоохранители выяснили, что финские туристы задержались в стране более чем на 141 день и обвинили загостившихся мужчин в превышении срока пребывания без необходимого на то разрешения. Но самое удивительное - оба признались в том, что выдумали похищение полицией с целью вымогательства денег у родственников. Согласно отчёту полиции от 16 декабря, ожидается, что эти двое будут депортированы и внесены в чёрный список. Им также могут быть предъявлены судебные обвинения за ложное утверждение о похищении.

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