Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции посетило 2,8 млн туристов

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в районе Халилийе провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции с момента открытия для посещений в 2019 году посетило 2,8 млн человек.

Как сообщает Day.Az, комплекс Гёбекли-Тепе, что в переводе с турецкого означает "Пузатый холм", был обнаружен учеными в 1963 году, а в июле 2018 года включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вскоре после начала раскопок в 1995 году, археологи обнаружили Т-образные стелы периода неолита с изображениями животных, высотой от 3 до 6 метров и весом от 40 до 60 тонн.

В марте 2019 года состоялось официальное открытие комплекса с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Решением турецкого лидера 2019 год в стране был объявлен "Годом Гёбекли-Тепе".

Руководитель Управления культуры и туризма Шанлыурфы Айдын Аслан сообщил о росте интереса в последние годы к комплексу, изменившему представление ученых об истории человечества.

По его слова, археологи продолжают работы в районе Гёбекли-Тепе круглый год. "Все находки передаются в Музей археологии Шанлыурфы. К примеру, в прошлом году при раскопках обнаружена самая древная статуя животного в мире", - рассказал А.Аслан.

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