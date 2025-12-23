Популярный курорт в Японии вводит жесткие ограничения для туристов

После снятия ковидных ограничения и на фоне ослабления иены Япония переживает настоящий туристический бум, что уже побудило местные власти принимать меры по борьбе с чрезмерным туризмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет The Independent.

С 1 июля 2026 года популярный горнолыжный курорт Хакуба, расположенной в северо-западной префектуре Нагано, собирается ввести штрафы для тех, кто нарушает общественный порядок, поскольку растущее число туристов приводит к конфликтам с местным населением.

Таким образом местные власти решили пересмотреть свой же указ о "Правилах поведения в деревне" 2015 года, который только запрещал нарушение общественного порядка, не делая его при этом наказуемым правонарушением.

Тем временем, пересмотренные правила определяют восемь конкретных категорий нарушений, за которые будут налагаться штрафы до 50 000 иен (около 13,4 гривень), если нарушитель откажется выполнить официальный приказ о прекращении нарушений.

Среди прочего, ограничения запрещают граффити или размещение наклеек на общественной или частной собственности, крики, громкую музыку или использование звукового оборудования после 22:00, запуск фейерверков ночью и курение во время ходьбы.

Новые правила также означают, что Хакуба присоединяется к примерно 20 муниципалитетам Японии, которые ранее ввели аналогичные правила, включая города Киото, Камакура и Фукуока.

Эти меры принимаются на фоне растущей обеспокоенности в Японии по поводу чрезмерного туризма, поскольку курортные города и исторические центры с трудом справляются с поведением быстро растущего числа иностранных туристов.

В 2024 году Японию посетило 36,9 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в предыдущем году, и превышает допандемический рекорд в 31,9 миллиона, установленный в 2019 году.