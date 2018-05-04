В мае человечество ожидают сильные магнитные бури

Специалисты спрогнозировали 17 мая магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на фоне всего спокойных геомагнитных события мая буря ожидается уровня G2. Магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.

Предыдущая магнитная буря произошла 20 апреля и стала самой мощной с начала 2018 года. К этому подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедшего в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

Прохождения Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца и оно частично теряет свои способности по содержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.

В результате заметно возрастает скорость и плотность потоков вещества, которые идут от Солнца, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких длительных серий геомагнитных возмущений наблюдалась в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также немного влиять на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

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