Голливудские звезды, которые пишут книги для детей

Иногда звезды Голливуда не просто актеры, но и писатели. А что? Маршак с Чуковским не обидятся. Разве может помешать карьере актера пара детских книг! Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям об актерах, которые пишут книги для детей.

Джон Траволта

Джон Траволта посвятил книгу "Прикоснуться к звездам" сыну Джеффу, страдавшему от врожденного недуга, синдрома Кавасаки (воспаление кровеносных сосудов). Тогда мальчику было 8 лет. Столько же - главному герою книги Джетту, мечтающему управлять самолетом и увидеть звезды вблизи.

В 2009 году багамский отдых актера с семьей закончился жуткой трагедией. 16-летний Джефф трагически погиб, ударившись головой об край ванны.

Джим Керри

Хлебнувший жизни комик Джим Керри отвел душу в произведении под названием "Как вертится Роланд". Автор определил жанр книги как метафизическая сказка. По сути, это философское произведение: главный герой - волна Роланд, которая боится гибели от удара в берег. С развитием сюжета он понимает, что бояться нечего - за ним целый океан. Такая метафора, по замыслу Керри, поможет малышам осознать причастность к большому миру. Джим посвятил книгу внуку Джексону и вместе с дочерью Джейн записал к книге четыре песни.

Вупи Голдберг

Голливудская актриса с русскими корнями Вупи Голдберг (ее прабабушка из Одессы) написала целый цикл "Сахарные балерины" - о приключениях девочки Саши с двойной фамилией (внимание!) Петракова-Джексон. Она переехала в Нью-Йорк из провинции, чтобы заниматься балетом. В книге есть все: испытания, зависть, преодоление и катарсис.

Джери Холлиуэлл

Забыли, кто это? Веснушчатая солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл. Она выпустила шесть книг сказок про Юджинию Лавендер. Помимо коротких историй, там есть головоломки и кроссворды. Первая книга мгновенно разошлась по Англии тиражом 250 тысяч экземпляров.

Мадонна

Мадонна стала сказочницей временно - пока была замужем за режиссером Гаем Ричи. Как раз в тот период певица написала шесть книг для детей. Первая, "Английские розы", стала бестселлером и была издана в 100 странах. Но после развода с Ричи в 2008 году писательский напор Мадонны испарился.

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