Что стало с этими голливудскими знаменитостями - ВИДЕО

Кажется, что звёздные небожители знают средство от старости и болезней. В реальности даже голливудским знаменитостям не чуждо человеческое, они так же набирают вес, страдают от заболеваний ленятся ухаживать за собой, как и обычные люди. Впрочем, большинство быстро возвращается в форму, но некоторые звёзды себя по-настоящему запускают.

1. Чак Норрис, непобедимый герой боевиков. Сложно поверить, что актёру уже 78 лет. Он по-прежнему в неплохой форме, но вот предательские морщины всё-таки выдают возраст.

2. Винс Вон, снявшийся в прогремевших голливудских комедиях. Сегодня 48-летний артист никак не может отыскать правильный имидж - он худеет и толстеет, отращивает бороду и бреется "под ноль", но режиссёры крупных проектов уже потеряли интерес к нему.

3. Миша Бартон, одна из самых сексапильных актрис начала двухтысячных. Миша рано начала сниматься и, увы, не пережила испытания славой. Она начала увлекаться алкоголем и набрала вес. Сейчас 32-летняя Бартон снимается очень редко.

4. Вин Дизель много снимался в боевиках. Его накачанная фигура впечатляла и продюсеров, и зрителей. В 2015 году папарацци засняли сильно потолстевшего Дизеля и уже потирали руки в ожидании сенсации, но позже выяснилось, что Вин готовится к новой роли.

5. В похожей ситуации оказалась и Пенелопа Крус, когда журналисты и фанаты увидели, что она потеряла стройность. Но, как стало известно позднее, на то была уважительная причина - Пенелопа ждала малыша.

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