Какой была бы жизнь на плоской Земле

Идея "плоской Земли" в последнее время стала почему-то популярна: люди со всего мира поддерживают ее, несмотря на всю очевидную глупость такого предположения. Но давайте на секунду представим, что наша Земля и в самом деле плоская. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, на что был бы похож этот странный мир.

Вперед, на север

Гравитация тянет нас вовсе не вниз, а к центру Земли. На круглой планете это работает здорово, но вот на плоской совсем нет. Центр гравитации на такой Земле располагался бы где-то далеко на Северном полюсе. Все существующее на планете, включая воду, горы и деревья притащило бы в одну точку.

Становится жарко

Сторонники теории "Плоской Земли" утверждают, что никакой такой гравитации вовсе нет. Все просто "естественным образом падает вниз". Допустим, так и есть. Но что делать с магнитным полем? Вернее, с его отсутствием. Магнитное поле существует только из-за вращения Земли. Плоская Земля не вращается, соотвественно и поле исчезает. В результате мы лишаемся защиты от космической радиации, лишаемся атмосферы и собственно, на этом история человечества заканчивается.

Орлиное зрение

Но не все так плохо. На плоской Земле мы (если проблемы с гравитацией и магнитным полем вдруг как-то решатся сами собой) будем очень далеко видеть. Выглянув в окно мы могли бы увидеть другой конец страны, буквально. Сейчас это невозможно, поскольку примерно через пять километров начинается изгиб планеты.

Времена года

Не любите зиму? Тогда эта новость придется вам по вкусу: на плоской Земле никаких зим быть просто не может. Времена года изменяются только потому, что у оси нашей планеты есть наклон. Без этого наклона и в условиях, где все притягивается к Северному полюсу на планете царило бы лишь вечное лето.

Мировая инфекция

Правда, долго такому лету никто радоваться бы не смог. Один и тот же сезон на всей планете означает, что и климат везде тот же. Микробы, вирусы и прочие инфекции в таких условиях могли бы не только размножаться со страшной скоростью, но и мигрировать по всей планете вообще без проблем. Новая болезнь могла бы появиться в Австралии и уже через пару минут атаковать жителей Хабаровска.

Тепло и сухо

Ветер на плоской Земле мог бы дуть лишь на юг и на север. Но без восточного и западного ветра, без течений, образованных в результате вращения планеты вокруг своей оси, Земля быстро бы превратилась в засушливую пустыню. Сила Кориолиса больше не действует, а значит нет никаких дождей.

Падение на Солнце

Классическая модель плоской Земли предполагает, что наша планета никуда не двигается, а висит себе тихонько в пространстве под грозным Солнцем - оно, в отличие от плоской Земли гравитацию сохранило и очень быстро бы притянуло нас к себе. Правда, сторонники теории плоской Земли уверены, что Солнце это всего лишь светящийся шар, находящийся в 6400 километрах от Земли. Но что тогда мешает ему, да и другим планетам просто упасть нам на голову - ведь гравитации, как мы помним, нет и в помине.

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