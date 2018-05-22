Актеры, с которыми никто не хочет работать - ВИДЕО

В любом коллективе есть люди со скверным характером, скандалисты и лентяи, с которыми никто не хочет работать. Киноиндустрия не является исключением, ведь мир кино довольно тесен. Знаете, какие актёры выводят из себя режиссёров и коллег?

1. Шеннен Доэрти, которая стала известной после участия в сериалах "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные". Шеннен постоянно скандалила на съёмочной площадке и ругалась с коллегами, заслужив репутацию неуживчивой актрисы.

2. Уэсли Снайпс, который на съёмках "Блэйд: Троица" заносчиво вёл себя по отношению к коллегам, не стеснялся использовать запрещённые препараты прямо в трейлере и во время одного из конфликтов пытался задушить режиссёра.

3. Линдси Лохан, которая совсем потеряла голову после успеха первых фильмов. Девушка начала сниматься, ещё будучи ребёнком, и сразу же стала любимицей режиссёров. Но повзрослев, она по-своему стала использовать славу: посещала странные вечеринки, злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

4. Эдвард Нортон, который долгое время слыл невыносимым перфекционистом, стремящимся взять под контроль съёмочный процесс, что в итоге приводило к непредсказуемым результатам.

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