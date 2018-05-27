На Марсе нашли окаменелости, в которых могли сохраниться следы жизни

Международная группа ученых, проведя комплексный анализ поверхности Марса, нашла место, представляющее наибольший интерес с астропалеонтологической точки зрения, передает Day.Az со ссылкой на Naked Science.

Этим местом оказались бывшие озера, в которых остались камни, богатые железом и кремнием. Осадочные породы, по мнению исследователей, сформированы из уплотненной грязи и глины, что повышает вероятность сохранения микробов.

Эти данные специалисты получили благодаря информации из трех источников. Первый - стратиграфические, минералогические и геохимические данные, собранные во время предыдущих миссий. Второй - анализ похожих окаменелостей на Земле, и третий - экспериментальные исследования органического распада и сохранения.

Земные окаменелости, которые напоминают марсианские / Journal of Geophysical Research

Ученые считают, что возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет. Это очень долгий срок, но на Марсе, в отличие от Земли, нет движения тектонических плит, которое зачастую разрушает останки. Полученные сведения пригодятся для следующих экспедиций к Красной планете: например, для ровера "Марс-2020", который должен будет отправить образцы марсианской почвы на Землю.

Специалисты NASA и Европейского космического агентства уже подписали соглашение о совместном планировании миссий, в течение которых пробы марсианского грунта доставят на нашу планету.

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