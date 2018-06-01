Первым жителям Марса придется отказаться от детей

Любые планы по колонизации Марса в ближайшее время потребуют от колонистов существенную жертву - полный отказ от продолжения рода и любых интимных отношений, если это необходимо для выживания всего их коллектива. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Futures, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, существование автономных колоний на Марсе будет невозможным без самой возможности продолжения рода. С другой стороны, попытка осуществить это действие приведет к массе почти неразрешимых проблем", - пишут Рафаэль Маркес (Rafael Marques) из Национальной лаборатории бионаук в Кампинас (Бразилия) и его коллеги.

В поисках новой родины

В сентябре 2016 года Илон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-миллионника на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Маркес и его коллеги задумались о том, насколько это возможно в современных реалиях, учитывая не только возможные технологические препятствия для колонизации Марса, но и биологические последствия жизни на другой планете.

К примеру, высокий уровень радиации считается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс. Еще пять лет назад данные с прибора RAD на борту марсохода Curiosity, собранные во время полета к Красной планете, показали, что во время путешествия человек может получить дозу радиации, сопоставимую со смертельной. Позже выяснилось, что уровень облучения поверхности Марса оказался почти таким же, как и в космосе.

Как считают авторы статьи, радиация будет главным врагом первых марсианских колонистов - несмотря на потенциальную защиту самих колоний от ионизирующего излучения, она будет мешать первым жителям Марса добывать ресурсы, изучать планету и осуществлять фактически любые действия.

Мир Рэя Брэдбери

Особенно сильно радиация и отсутствие "нормальной" силы тяжести на Марсе будут влиять на жизнь беременных женщин, чья иммунная система и так находится в подавленном состоянии во время вынашивания плода. Эта опасная комбинация может одновременно способствовать как появлению дефектов развития у ребенка, так и повышать шанс заполучить рак или умереть от инфекций для матери.

Подобные проблемы, в свою очередь, накладываются на другой важный аспект жизни на Красной планете - чрезвычайно высокую ограниченность ресурсов. В отличие от Земли, жители такой колонии просто не смогут позволить себе быть абсолютно гуманными и поддерживать жизнь смертельно больных людей или детей с врожденными дефектами развития.

"Гуманистическая идея о том, что жизнь человека является высшей ценностью, не будет работать на Марсе. Неблагоприятные условия жизни и небольшие размеры популяции колонистов сделают интересы коллектива более приоритетными, чем благополучие или жизнь отдельных индивидов", - пишут ученые.

Вдобавок к этому жизнь на Марсе может заставить власти подобных колоний ввести систему принудительных генетических проверок, которые будут оценивать то, насколько те или иные семейные пары могут дать здоровое потомство. Вполне возможно, что в некоторых случаях коллектив будет полностью запрещать носителям особо неблагоприятных мутаций продолжать свой род и вступать в отношения с противоположным полом.

Эту проблему, как считают Маркес и его коллеги, можно будет решить только тогда, когда человек будет достаточно защищен от излучения. Этого можно достичь как при помощи технологий, закрыв всю планету радиационным щитом, так и модифицировав ДНК колонистов, сделав их более стойкими к действию космических лучей и фотонов высокой энергии. Только когда человечество решит эти задачи, оно сможет стать полностью "космическим видом", как об этом мечтали Илон Маск и покойный Стивен Хокинг, заключают авторы статьи.

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