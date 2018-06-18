Посчитали-прослезились: замена мультимедийной системы MMI на Audi A8 - ФОТО

Компания Audi убрала практически все физические кнопки из салона А8, заменив их сенсорными панелями системы MMI. Когда вы узнаете, сколько стоит замена таких тачскринов при поломке или банальном повреждении, то быстро станете адептом старых аналоговых технологий, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Премиальные модели Volkswagen Group постепенно лишаются физических кнопок и "крутилок" в пользу сенсорного управления функциями, и новый Audi A8 примерил эту технологию одним из первых. Во главе всей цифровой экосистемы здесь большой (хотя и не рекордный) 10,1-дюймовый дисплей MMI touch response, который оперирует фактически всеми бортовыми системами в автомобиле - от мультимедийного контента до настроек мехатронного шасси Audi Drive Select и 3D-навигации. Чуть ниже на центральной консоли - вспомогательный тачскрин, отвечающий преимущественно за микроклимат.

С точки зрения плавности и быстродействия цифровую архитектуру Audi все еще рано сравнивать с топовыми смартфонами, хотя в целом комплекс MMI работает шустро. На каждое действие MMI touch response реагирует виброоткликом, причем для исполнения команды экрана нужно не касаться, а именно нажимать. Важно и то, что в случае с Audi A8 отдельно доплачивать за цифровые панели не придется: комплекс MMI Navigation plus с топовой начинкой полагается седану уже в базовой комплектации.Вот что пишет об этом сам производитель:

Кнопки - это вчерашний день, им место только на одежде. В новом Audi A8 управление информационно-развлекательными системами и функциями комфорта осуществляется с помощью интерфейса MMI touch и сенсорных дисплеев с диагональю 10,1 и 8,6 дюймов. Чем меньше кнопок и переключателей, тем больше времени у водителя и пассажиров для новых впечатлений.

Обращение с этими экранами интуитивно понятно: при помощи касания и пролистывания вы можете с лёгкостью перейти к нужной вам информации. Кроме того, при выборе определённой функции вы получаете тактильную и акустическую обратную связь. Почти как нажатие кнопки - только ощутимо лучше.

Ну и маленький, но крайне актуальный "бонус" от Audi: в комплекте с автомобилем предлагается специальная тканевая салфетка, которая помогает удалять пыль и отпечатки пальцев со стеклянных экранов. И это, поверьте, самый востребованный аксессуар в новом Audi A8, поскольку все глянцевые поверхности теряют товарный вид прямо в тот момент, когда совершаете самые первые манипуляции - подключаете телефон, выбираете нужный трек или просто настраиваете температуру в салоне. Пока можно только гадать, через какое время дисплеи покроются микроцарапинами и затертостями

Разумеется, тачскрин - это не телефон, способный просто упасть со стола и разбиться. Но не стоит забывать, что мы все же говорим о современном электронном гаджете, который не застрахован от "глюков" в процессе эксплуатации. Причем, это же в равной степени касается и основного блока управления MMI - еще более сложного устройства, которое в теории может выйти из строя. Именно поэтому мы решили выяснить, какова будет стоимость замены обоих компонентов на примере Audi A8 L 2018 года выпуска.