Названы самые исторически достоверные фильмы о динозаврах

Американский палеонтолог Стив Брусатт составил список наиболее достоверных с его точки зрения фильмов о динозаврах. В рейтинг ученого вошли как известные картины, так и не cамые очевидные. Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Самым достоверным Брусатт назвал первый фильм цикла "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга (1993). Ученый заявил, что считает показанных в нем древних рептилий наиболее живыми и убедительными, по сравнению с другими фильмами.

На второе место палеонтолог поставил "Мир Юрского периода" Колина Треворроу (2015). Стив Брусатт отметил атмосферу фильма, добавив, впрочем, что показанные в нем динозавры не так сильно его впечатлили.

Трехмерный фильм "Прогулки с динозаврами" (2013) Брусатт отметил потому, что лично консультировал авторов фильма на предмет достоверности.

Также в список ученого попали:

Мультфильм "Земля до начала времен" (1988);

Фильм "Кинг-Конг" (1933);

Одна из серий мультфильма "Фантазия", в которой рассказывается история Земли;

Картина "Динозавр" (2000);

Мультфильм "Хороший динозавр" (2015);

Фильм "Миллион лет до нашей эры" (1966).

Наиболее ненаучным палеонтолог назвал фильм "Парк Юрского периода-3" (2001).

Коллеги Брусатта солидарны с ним не во всем. В частности, ученые заявляют, что и Спилберг во многом был неправ.

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