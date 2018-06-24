Что посмотреть на выходных: фильмы из 90-х, от которых захватывает дух

В выходной день так хочется полежать дома на диване и посмотреть хороший фильм. Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет подборку чудесных фильмов из 90-х, которые обязательно понравятся вам.

"Вам письмо", 1998 год

Романтическая комедия с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях. Они знакомятся в сети, общаются анонимно. В жизни - он наследник большой книжной империи, а у нее маленький книжный магазинчик "За углом", который достался от мамы. Веселые моменты и несравненная игра актеров переносят в совершенно иной мир романтики и любви.

"К-911. Собачья работа", 1999 год

Прекрасная семейная комедия о детективе Дули (Джеймс Белуши) и его напарнике - собаке по кличке Джерри Ли. Дули остается один после смерти жены, они с напарником немного растолстели, на задания идут нехотя. Но тут он знакомится с женщиной-полицейским, у которой также есть собака. Прекрасный юмор и актерская игра.

"Эдвард Руки-ножницы", 1990 год

Старый ученый создает некое человеческое существо. Но вместо рук у него - ножницы. Не успел ученый доделать этот изъян и умер. Эдвард попадает в семью, ему не знакомы обычные семейные вещи. Джонни Депп прекрасно сыграл стеснительного и немного чекнутого парня с ножницами вместо рук.

"Мистер Бин", 1997 год

Наверное. нет таких киноманов, которые бы не видели этот прекрасный фильм. Мистер Бин работает смотрителем в Королевской Британской Галерее. Начальство давно уволило бы его по формулировке "за сон на рабочем месте", если бы не покровительство директора. С Бином случает совершенно невообразимые вещи.

"Запах женщины", 1992 год

Несравненный Аль Пачино в роли слепого полковника в отставке и Крис О`Доннел в роли студента, которому хорошенько заплатят, чтобы он присмотрел за полковником. Чекнутый мужчина тянет его в Нью-Йорк. Мало тех, кто не знает чудесной и трогательной сцены, где герой Аль Пачино танцует танго с девушкой.

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