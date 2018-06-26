Ближайшие недели Марс можно будет увидеть невооруженным глазом

На протяжении следующих шести недель Марс будет выглядеть ярче в ночном небе, чем последние 15 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, планета будет находиться на самой близкой точке к Земле, в которой она в последний раз была в июне и июле 2003 года. 31 июля Марс будет наиболее ярким, находясь на расстоянии 57,6 миллиона километров от Земли.

На протяжении всего июля Марс можно будет легко увидеть невооруженным глазом. Своей яркостью он будет сравним с самыми яркими звездами. В этот момент Земля будет проходить прямо между Марсом и Солнцем. В прошлом месяце в таком же положении находился Юпитер на расстоянии 658 миллионов километров.

Когда будете смотреть на Марс, помните, что там сейчас бушует буря пыли. По данным NASA, она охватывает всю планету и является одной из самых интенсивных, среди когда-либо наблюдавшихся. По этой причине марсоходы NASA находятся в режиме сна, и не известно, смогут ли они функционировать после бури.

Конечно, ночью с Земли всего этого увидеть не получится. Просто помните, что увидеть Марс так же близко мы сможем не раньше, чем через 15 лет.

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