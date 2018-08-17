Почему в СССР обои клеили на газеты

Те, кто застал эпоху СССР, вероятно, помнят, как во время ремонта обои клеились не непосредственно на стены, а на газетный слой и только после этого на стену. Подобный метод был популярен практически во всех квартирах в 80-90-х годах. Конечно, сейчас этот метод остался позади, а молодое поколение даже не подозревает, насколько был трудоемким процесс поклейки обоев 30 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, в советское время конечно, требования к ремонту имели отличия от современных. Мало кто решал заморачиваться насчет выравнивания стен с помощью штукатурки или грунтовки. В итоге обои лишь подчеркивали все неровности стен, которые только были.

Не было также и клеящих составов для обоев, которые сегодня так популярны. Клей советские граждане разводили самостоятельно, путем вываривания крахмала - из него получался клейстер. Этот клей наносили как на обои, так и на стены, при чем очень толстым слоем. Но несмотря на это обои могли отклеиться, если в помещении часто бывает сквозняк.

Что касается толщины и качества обоев, их тоже не сравнить с современными - они были бумажными, однослойными и очень тонкими. Во время поклейки на стены со штукатуркой обои могли легко порваться, а если их сильно намочить клеем, бумага может расползтись.

​Именно поэтому советские жители и использовали газеты как промежуточный слой. Таким образом можно было дешево выровнять стены, создавая гладкую поверхность для обоев. Там, где было больше трещин и углублений, требовалось больше газетных слоев. Также основа из газет делала крепление обоев надежнее - сцепление обоев с газетами было лучше, чем со штукатуркой. Кроме того это защищало и штукатурку от осыпания, а сами обои без прямого соприкосновения со стенами дольше сохраняли первоначальный вид.

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