Первым колонизаторам Марса поможет пиво

Учёные Университета Колорадо разработали специальный аэрогель, который может быть полезен колонизаторам Марса. Вещество создаётся биобактериями, питающимися отходами пива. Об этом сообщает Digital Trends, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

По словам руководителя исследований, профессора кафедры физики Ивана Смалюха, специалистам удалось создать суперизолирующий материал. Аэрогелем можно покрывать стёкла зданий, построенных на планетах, где нет атмосферы. Инновационное покрытие будет защищать помещение от перепада температур, но пропускать солнечный свет.

Аэрогель синтезируется в лаборатории с помощью бактерий, которые питаются пивным суслом. На его создание уходит около двух недель, а затем из него можно быстро сделать суперизолирующий материал. Отмечается, что аэрогель примерно в сто раз легче стекла, но отличается такой же прочностью. Ещё одно возможное применение материала - пошив утеплённых скафандров.

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