Первым колонизаторам Марса поможет пиво
Учёные Университета Колорадо разработали специальный аэрогель, который может быть полезен колонизаторам Марса. Вещество создаётся биобактериями, питающимися отходами пива. Об этом сообщает Digital Trends, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
По словам руководителя исследований, профессора кафедры физики Ивана Смалюха, специалистам удалось создать суперизолирующий материал. Аэрогелем можно покрывать стёкла зданий, построенных на планетах, где нет атмосферы. Инновационное покрытие будет защищать помещение от перепада температур, но пропускать солнечный свет.
Аэрогель синтезируется в лаборатории с помощью бактерий, которые питаются пивным суслом. На его создание уходит около двух недель, а затем из него можно быстро сделать суперизолирующий материал. Отмечается, что аэрогель примерно в сто раз легче стекла, но отличается такой же прочностью. Ещё одно возможное применение материала - пошив утеплённых скафандров.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на субботу
Почему поручни эскалатора едут быстрее ступеней
Ученые назвали новую опасность, связанную с ожирением
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
Трамп: я уже сделал Америку снова великой
В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
Отравление в отеле Диснейленда: пострадали более 20 человек
США отказались выделять средства на стабилизацию в Сирии
В Москве таксист напал на пешехода с ножом
Армения накрылась Кочаряном - БАЛАГАН В ЕРЕВАНЕ
Bayıl sürüşmə sahəsində vəziyyət necədir? - VİDEO
Реалии Южного Кавказа: ответ Александра Дугина армянам
-
17 Авг. 11:03 15 613
-
17 Авг. 10:05 10 730
-
17 Авг. 12:16 9 326
-
17 Авг. 12:37 5 003
-
17 Авг. 06:07 4 960