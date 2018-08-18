Этот простой тест поможет вам мгновенно повысить свой эмоциональный интеллект

Когда Дэниел Гоулман опубликовал в 1995 году свою книгу "Эмоциональный интеллект", лишь немногие слышали об этом понятии. Она была основана, прежде всего, на теории, созданной двумя психологами, Джоном Майером и Питером Саловей, которые утверждали, что наряду с широким спектром интеллектуальных способностей, люди обладают таким же широким спектром эмоциональных навыков, которые оказывают огромное воздействие на их мышление и поведение.

Сегодня идея эмоционального интеллекта переживает возрождение. Почти везде можно увидеть ссылки на EQ, сокращение от слов "эмоциональный интеллект". Этот термин становится все более популярным и легко узнаваемым во многих языках.

Однако, что же такое эмоциональный интеллект? И, что не менее важно, как можно повысить его? В своей оригинальной статье Майер и Саловей предложили следующее определение: "эмоциональный интеллект - это способность следить за своими собственными и чужими чувствами и эмоциями, а также использовать эту информацию в качестве руководства для своих мыслей и действий".

Обратите внимание на то, что эмоциональный интеллект подразумевает практическое применение. Это не просто знание об эмоциях и о том, как они работают, а способность человека применять эти знания для управления своим собственным поведением или отношениями с другими людьми, с целью достижения желаемого результата.

Проще говоря, эмоциональный интеллект - это способность заставить эмоции работать на вас, а не против вас.

Существует довольно много тестов, которые претендуют на то, чтобы измерять эмоциональный интеллект. Вместо того, чтобы пытаться количественно оценивать эмоциональный интеллект, более целесообразно сосредоточиться на формировании установки на личностный рост. Для этого Day.Az предлагает читателям пройти тест, состоящий из одного-единственного вопроса, который был представлен Mixstuff.

В каких ситуациях, по моему мнению, эмоции действуют против меня?

Есть много способов ответить на этот вопрос. Например:

ваш характер заставил вас сказать или сделать то, о чем вы потом пожалели;

вы согласились выполнить просьбу, потому что были в хорошем настроении, и только потом поняли, что просто не подумали, как следует;

ваша неспособность понять чьи-то чувства вызвала тревогу или привела к неудаче в общении;

вам было трудно уладить конфликт;

вы упустили отличную возможность из-за чрезмерного беспокойства или страха.

Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку он помогает сформировать самосознание, а это первый шаг в развитии эмоционального интеллекта. В принципе, вы никогда не научитесь управлять своими эмоциями или понимать эмоции других, если не поймете, как ваши эмоции влияют на вас, на ваши мысли и ваши действия.

Однако, вот что нужно учитывать: у каждого есть "слепые зоны". На нас влияет бессознательное предубеждение. На нашу точку зрения незаметно оказывают влияние множество факторов, в том числе:

где мы выросли;

как мы были воспитаны;

с кем мы общались;

о чем мы предпочитаем думать.

Именно поэтому недостаточно просто задать себе этот вопрос. Вы должны найти кого-то, кому вы доверяете, и задать ему тот же вопрос, чтобы узнать его точку зрения:

В каких ситуациях, по-твоему, эмоции действуют против меня?

Кого спросить об этом? Это может быть ваш супруг или другой член семьи, наставник или любой человек, которому вы доверяете. Но кто бы это ни был, вы должны быть уверены, что этот человек будет открытым и честным, а не просто скажет вам то, что вы хотите услышать. Дайте ясно понять, что вы работаете над самосовершенствованием и вам нужен абсолютно честный ответ. Позвольте этому человеку некоторое время подумать над вашим вопросом, и будьте готовы обсудить его ответ. А затем соберитесь с духом.

Цель состоит вовсе не в том, чтобы узнать, являются ли взгляды других относительно вас правильными или неправильными. Скорее, вы хотите узнать различия между тем, как на вас смотрят другие и тем, какого мнения о себе вы сами, а также последствия этих различий.

Серьезный подход к этому вопросу, а также любые честные ответы, которые вы получите, помогут вам развить самосознание. Это поможет определить слабые точки, которые вы затем сможете усилить, и однажды вы сумеете заставить эмоции работать на вас, а не против вас.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook